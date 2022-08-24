انقطاع وضعف المياه في 3 محافظات بالصعيد والدلتا

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قطع وضعف المياه في عدد من المناطق الواقعة في نطاق شركات «الفيوم - القليوبية - قنا» بسبب أعمال الصيانة وربط الخطوط.

ربط خطوط المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن انقطاع المياه عن مناطق «الكاشف - أبو ديهوم - الونايسة - الـ180 - شكري - الصعايدة - فيصل - يعقوب - الشيخ عبدالله - أبو عوض السوداني - ياسين وتوابعهم» بسبب توقف محطة مياه أبو جندير بمركز إطسا عن العمل نتيجة لربط خطوط مياه تابعة ضمن مبادرة حياة كريمة.

تشغيل جميع المحطات الارتوازيه بالقرى المتأثرة بالضعف

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن ضعف المياه عن مركز قرية كفر حمزة والمناسل والعزب الشرقية بالخانكة ابتداء من الساعه التاسعة من صباح اليوم الأربعاء ولمدة ٢٤ ساعة لافتا إلى أن سبب ضعف المياه القيام بأعمال تطهير وتعقيم خزانات محطة مياه كفر حمزة المرشحة، وسيتم تشغيل جميع المحطات الارتوازيه بالقرى المتأثرة بالضعف مع توفير سيارات مياه نقيه صالحة للشرب وفي حال طلبها يتم الاتصال على رقم 01200288880.

ربط خط طرد المأخذ الجديد على مأخذ محطة عرب جهينه المرشحة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عبر منشورعلى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ضعف المياه عن مركز ومدينة شبين القناطر ابتداء من الساعه الثانية عشر منتصف ليل اليوم الأربعاء، وحتى الساعه الثانية عشر ظهراً، للقيام بأعمال ربط خط طرد المأخذ الجديد على مأخذ محطة عرب جهينة المرشحة بشبين القناطر، وسيتم تشغيل جميع المحطات الارتوازيه بالقرى المتأثره بالضعف مع توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب.

الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه قطر 24 بوصة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه قطر 24 بوصة «جي بي آر» أمام مدرسة السلام الثانوية بنين بحوض 10 وإعادة فتح المياه لقاطني شارع بنك مصر وميدان الساعة وحتى مستشفى الهلال بمدينة قنا.