12 معلومة عن تطوير مستشفى رأس الحكمة بمطروح.. إصلاح أجهزة وخدمات جديدة

طورت وزارة الصحة والسكان مستشفى رأس الحكمة المركزي، من خلال رفع كفاءة الأقسام الداخلية، وتشغيل العناية المركزة، عقب تجهيزها ومدها بأجهزة طبية جديدة ومتطورة، وذلك في ظل استقبال المستشفى حالات كثيرة، بقسمي الاستقبال والطوارىء من حوادث الطرق خلال موسم الصيف الجاري، لترتدي المستشفى ثوبها الجديد، ولتقدم خدمات طبية متميزة لأهالي رأس الحكمة والمصطافين والمسافرين على طريق «مطروح - الإسكندرية» بالساحل الشمالي.

رفع كفاءة المستشفى

وقال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم تركيب أجهزة طبية وتشغيلها بالفعل ودخولها الخدمة، وذلك تزامنا مع خطة تأمين الساحل الشمالي في الصيف، ورفع درجة الاستعداد على مدار 24 ساعة.

معلومات عن تطوير المستشفى

وأضاف وكيل صحة مطروح لـ«الوطن»، أن تجهيزات الأقسام بمستشفى رأس الحكمة شمل غالبية الأقسام، كالتالي:

- تشغيل وتفعيل العناية المركزة بالمستشفى.

- تزويد العناية بقوة 3 أسرّة و3 أجهزة تنفس صناعي و3 أجهزة مونيتور.

- الدفع بمستلزمات التشغيل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية بالمستشفى.

- توفير الأكسجين الطبي بالشبكة المركزية والأسطوانات لحالات الطوارئ.

- تشغيل جهاز الأشعة المقطعية الحديث.

- رفع كفاءة أقسام الطوارئ ومعمل التحاليل وبنك الدم.

- دعم صيدليات المستشفى بالأدوية والمستلزمات اللازمة.

- توفير أكياس الدم ومشتقاته.

- مراجعة الخدمات المساعدة من المولد الكهربائي وتانك الأكسجين الطبي والمصاعد وثلاجة حفظ الموتي.

- إصلاح الأجهزة والأعطال لخدمة المرضى.

- الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى.

- رفع المستهلكات والكهن والعهد القديمة من المستشفي بالتنسيق مع المخازن بالمديرية.

خدمات طبيه متميزة

وأشار وكيل صحة مطروح إلى أن المستشفى يجرى متابعتها بشكل يومي، وهناك تواصل مع إدارتها لتلبية جميع احتياجاتها، من أجهزة ومستلزمات وأدوية وخدمات مساعدة ونظافة ومكافحة عدوى، بهدف تقديم الخدمات الطبية المتميزة خلال الفترة الحالية والمقابلة.