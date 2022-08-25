أطول عربية في المنوفية.. «طولها 12 متر وبها تليفزيون وثلاجة»

بطول 12 مترا تتجول سيارة فارهة في شوارع المنوفية، ما آثار استغراب المواطنين، وعند مشاهدتهم لها تقف في أي شارع، يتسابق الشباب للتصوير بجوارها، خاصة أن هذا النوع من السيارات كبيرة الحجم ارتبط بالمناسبات السعيدة، مثل حفلات الزفاف والخطوبة وكذلك تستخدم في تصوير المسلسلات والأفلام.

إمكانيات أطول عربية في المنوفية

«عربية أمريكية، طولها 12 متر، ولا توجد سيارة بهذا الطول في محافظة المنوفية، اشتريتها من أربع سنين، ومخصصة للحفلات والمناسبات السعيدة»، بهذه الكلمات بدأ أحمد عبدالحميد، مالك السيارة الأطول وقائدها، حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أنها تعتبر قاعة متحركة لاحتوائها على جميع احتياجات الأشخاص؛ إذ يوجد بها «أوفيس» صغير لزوم الضيافة، على الجانب الأيمن لتجهيز المشروبات، وركنة على الجانب الأيسر، غير المقعد الخلفي الأساسي.

وأضاف «عبدالحميد»: «السيارة تحتوي على الكثير من المميزات الأخرى، التي تتمثل في وجود تكييف عالي الكفاءة، وثلاجة، وساوند سيستم، ولايت سيستم، والبار كريستال، وسقف العربة ديسكو ليدات»، بالإضافة إلى وجود تليفون داخلها للتحدث مع السائق، مشيرا إلى أن كل هذه المميزات دفعت العرسان ورجال الأعمال إلى استئجار السيارة للتنزه بها.

سعر استئجار السيارة

ولفت صاحب السيارة إلى أن متوسط سعر الزفة داخل مدينة شبين الكوم، 3 آلاف جنيه، ويزيد السعر كلما زادت المسافة والتنقل بين المراكز والمحافظات، مؤكدا أن أغلى زفة كانت 12 ألف جنيه، خاصة أنها كانت توصيل العروسين من المنوفية إلى محافظة الإسكندرية.

ونوه أحمد عبدالحميد، إلى أن السيارة شاركت في عدد من المسلسلات والأفلام.