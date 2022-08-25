ياسمين عبدالعزيز تعود لحياتها الطبيعية بعد أزمتها الصحية «صور»

تسائل عدد كبير من جمهور الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن حالتها الصحية، بعد نشرها صوره جديدة، أثناء تأديتها بعض التمارين الرياضية في «الجيم»، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، بعد الأزمة الصحية التي مرت بها مؤخرا، وأدت إلى إجراء 5 عمليات جراحية في مصر وسويسرا.

ياسمين عبدالعزيز ونشاطها الفني

وبالفعل بدأت ياسمين عبدالعزيز في ممارسة حياتها الطبيعية بعد تعافيها من الأزمة الصحية التي أصابتها منذ عدة أشهر، لتعود مرة أخرى من خلال عمل فني جديد، يجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي، ويجري التحضير له حاليا لعرضه في رمضان 2023، ويعد هذا ثاني عمل يجمعهما سويا مع شركة سنريجي.

يذكر أن المسلسل الجديد الذي يجمعهما من تأليف السيناريست ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري، استعدادا لانطلاق التصوير، خلال الفترة المقبلة.

مسلسل اللي مالوش كبير

وحققت ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي نجاحا كبيرا من خلال مسلسل «اللي ملوش كبير»، وشاركهما في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، دينا فؤاد، عايدة رياض، فتوح أحمد، محمود حافظ، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبدالغني، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد عبدالله محمود، صبا الرافعي، محمود عمرو ياسين، محمد عبدالعظيم، كريم الحسيني، جمال يوسف، بسنت النبراوي، ميريت عمر الحريري، ماجدة منير، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.