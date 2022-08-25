50 إماما من الأوقاف في الدورة التدريبية الثانية بجامعة القاهرة 28 أغسطس

تبدأ جامعة القاهرة فعاليات الدورة التدريبية الثانية لـ50 إمامًا من وزارة الأوقاف في مجال اللغة العربية، يوم الأحد 28 أغسطس الجاري، بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية، وتستمر لمدة 5 أيام، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجانبين للإعداد الجيد والتدريب المستمر للنهوض بالأئمة والواعظات في مختلف المجالات، وبما يساهم في دعم توجه الدولة نحو محاربة الأفكار الهدامة والسعي نحو تقديم خطاب ديني متزن خال من التعصب.

خطاب ديني جديد

وصرح الدكتور محمد الخشت، أن هذه الدورة تأتي في إطار تلاقح العلوم في عقول الأئمة كضرورة من أجل تأسيس خطاب ديني جديد، كما أنها تعد ضرورة لأن تطوير اللغة العربية أحد أهم شروط تطوير الخطاب الديني.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن تنظيم جامعة القاهرة للدورة التدريبية للأئمة والوعاظ يهدف إلى صياغة خطاب ديني جديد، والمساهمة في التأهيل والتدريب النوعي للأئمة والوعاظ وتنمية قدراتهم العلمية والتثقيفية في جميع المجالات، من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية المتتابعة، والاستعانة بخبرات وكفاءات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في جميع المجالات التي يتضمنها بروتوكول التعاون.

موضوعات متنوعة

وتتضمن الدورة التدريبية للأئمة والوعاظ العديد من المحاضرات والموضوعات المتنوعة ذات الصلة بمجال عملهم، والتي يُلقيها أساتذة من كلية الآداب بجامعة القاهرة حول عدة موضوعات مهمة، يتضمن اليوم الأول منها حوارًا مفتوحًا مع رئيس الجامعة ووزير الأوقاف حول آليات تجديد الخطاب الديني والأداء اللغوي، كما يتم عقد أولى المحاضرات النقاشية للحديث حول «إنقاذ اللغة.. إنقاذ الهوية».

ويتضمن اليوم الثاني من التدريب محاضرات نقاشية حول موضوعات «درء الأخطاء المحيطة باللغة العربية»، و«عندما تكلم العلم بالعربية»، كما تتناول المحاضرات في اليوم الثالث موضوعات بعنوان «دور العربية في نصوص الخطب المنبرية»، و«جماليات اللغة في النثر الخطابي وأداء الخطيب»، بالإضافة إلى محاضرتين في اليوم الرابع من الدورة حول «التراث العربي المخطوط (الرحلة والتميز)»، و«تطوير اللغة مع المتغير الثقافي»، وفي اليوم الأخير يتم إلقاء محاضرة بعنوان «تطوير مناهج اللغة العربية وشهادة الكفاءة اللغوية»، كما سيتم توزيع الشهادات والمطبوعات في نهاية الدورة التدريبية.

جدير بالذكر أن بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة القاهرة ووزارة الأوقاف يتضمن تدريب الأئمة والواعظات في اللغة العربية وآدابها، والإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، ومهارات الإعلام وفنون الاتصال، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي، ويسهم في التعرف عن قرب على مدى الرؤية العصرية التي وصل إليها مستوى الأئمة والواعظات، وإبراز صوت وصورة الإسلام الوسطي السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير الذي يتسلح به هؤلاء الأئمة والواعظات.