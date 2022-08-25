«الضرائب» تكشف تسهيلات للممولين والشركات: خصم 65% من مقابل التأخير

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنّ النظام الضريبي المصري يستقطع جزءً من الأرباح لتغطية النفقات والمساهمة المجتمعية لبعض الأنشطة التي تضطلع بها الدولة، مشيرًا إلى أن الضريبة تمثل من 70% إلى 75% من موارد الخزانة العامة للدولة.

وأضاف «محروس»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر ببرنامج 8 الصبح، عبر قناة DMC، أن النظم الضريبية الموجودة تعمل في مصر على تحصيل مستحقات الدولة للقيام بمهامها الوظيفية تجاه المجتمع المدني، بينها المجتمع الضريبي، المجتمع السكاني، ومجتمع المستثمرين.

التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك قانون أصدرته الدولة يسمى «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية»، يستمر تطبيقه منذ 28 يوليو 2022 حتى 31 أغسطس من العام ذاته، مشيرًا إلى أنه يمنح ميزة للممولين الذين يسددون مستحقات الدولة قبل 31 أغسطس بالتجاوز عن مقابل التأخير بنسبة 65%.

وواصل: «لو أن ممولا مطالب بدفع ضريبة أصلية 100 ألف جنيه ومقابل تأخير 100 ألف جنيه، فإذا سدد الـ 100 ألف جنيه الأصلية قبل 31 أغسطس، يتم التجاوز عن 65% من مقابل التأخير البالغ 100 ألف جنيه، ويتم سداد 35 ألف جنيه الباقية على مدة 6 أشهر تبدأ من 1 سبتمبر 2022 وتنتهي قبل 1 مارس المقبل».

وأشار، إلى أن هناك تجاوز آخر للممولين الخاضعين لنموذج 19 وتم الطعن أو نموذج 15 وتم التظلم عليه أو أي ضريبة تم التظلم عليها، فيستطيع في حالة تشكيل لجنة داخلية بالمأمورية أن يستجيب بنسبة 30% بالإضافة إلى 65%، أي أن ال ـ100 ألف جنيه يدفع منها نحو 11 ألف جنيه، ويتم التجاوز في حال إذا ما تم الربط بقرار اللجنة الداخلية.

الرقمنة والحوكمة

وحول كيفية استخدام الرقمنة والحوكمة في مثل هذه الأمور، أكد، أن الفحص سيتم إلكترونيا اعتبارا من العام الحالي من خلال نظام الرقمنة عبر البيانات وبيانات الإقرار والبيانات الواردة من الجهات الأخرى وفقا لأحكام القانون، لافتًا إلى أن القانون يلزم كل من يتعامل مع ممول بقيمة أكثر من 300 جنيه يتم خصم ضريبة 5.% أو 1% أو 3% حسب نوع التعامل، كما أن هذه البيانات ستكون لدى مصلحة الضرائب المصرية والممول يقدم الإقرار ويتم المحاسبة وفقا للبيانات والمعلومات الموجودة على إقرارات الممول وصفحته.