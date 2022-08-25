«الأرصاد»: شبورة مائية خفيفة على الطرق وانخفاض درجات الحرارة خلال الليل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أنه مع قدوم الليل وغياب فترات الشمس ستزداد نسبة الرطوبة، وهو ما يزيد من شعور المواطنين بالحرارة خلال فترات الليل على أغلب مناطق الجمهورية، لافتة إلى وجود نشاط للرياح بعد الظهيرة ومع دخول المساء تتراوح سرعتها ما بين 30 و40 كيلو مترًا بالساعة، وهو ما ينتج عنه زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة والأجواء المعتدلة خلال فترات المساء والساعات الأولى من الليل.

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «اكسترا نيوز»، أنه سيتكاثر اليوم سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد، وهو ما ينتج عنه حجب جزء من أشعة الشمس، وهو ما يساهم في زيادة شعور المواطنين باعتدال الأجواء مقارنة بالأمس، كاشفة عن وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق في السواحل الشمالية الغربية، إضافة إلى بعض مناطق الوجه البحري، لافتة إلى أن هذه الأمطار غير مؤثرة تمامًا على الأنشطة اليومية للمواطنين.

شبورة مائية خفيفة على الطرق تؤدي لانخفاض الرؤية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كاشفة عن أنها ستؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الافقية، لكنها لن تؤدي إلى تعطيل الطرق.

درجات الحرارة المحسوسة ما بين 37 و38 على القاهرة الكبرى

وأكدت «غانم» استمرار هذه الأجواء على مدار الأسبوع المقبل، حيث سيكون متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ما بين 34 و35 درجة مئوية، إلا أن المواطنين سيشعرون أنها ما بين 37 و38 درجة مئوية نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة.