عمرو سلامة يستعيد ذكريات مسلسل «طايع»: أصعب أيام التصوير

استعاد المخرج عمرو سلامة ذكريات مسلسل «طايع» الذي عُرض في شهر رمضان 2018، وحقق نجاحا كبيرا وقتها، واصفًا وقت تصويره مع الفنان عمرو يوسف، وصبا مبارك، بـ«أصعب أيام التصوير التي مرت عليه».

عمرو سلامة يكشف كواليس مسلسل طايع

ونشر المخرج عمرو سلامة صورة من كواليس المسلسل عبر حسابه الشخصي «فيس بوك» وهي من الحلقات الأخيرة، وعلق عليها قائلاً، «من ذكريات واحد من أصعب أيام التصوير».

وجسد عمرو يوسف دور «طايع» ضمن أحداث المسلسل، وهو يهرب من الثأر، ويقع في حب «مهجة» التي تجسّد دورها الفنانة صبا مبارك، ولكن الثنائي يوجد لديهما ثأرًا بالعائلة.

أحداث مسلسل طايع

تدور الأحداث حول الشاب الصعيدي «طايع» خريج كلية الطب، وله رأيه الخاص في قضية الثأر، لكن تقع له عدد من المشاكل، ومنها تورطه في تهريب الآثار، وخاصة أنَّ أعز أصدقائه ضابط شرطة.

وتوالت التعليقات من أصدقائه بالوسط الفني وجمهوره، إذ قالت الفنانة عفاف مصطفى: «لك تفاصيلك واهتمامك بكل صغيرة وكبيرة يثير الإعجاب، أومال أنا هموت واشتغل معاك ليه»، وجاءت التعليقات الأخرى من الجمهور ومنها «أحلى أيام حياتنا»، وتعليق آخر «المشهد التاريخي».

محطات في حياة المخرج عمرو سلامة

المخرج عمرو سلامة من هواياته الرسم والتصميم وهو ما ساعده في تصميم أفيش «زي النهاردة» إضافة إلى أنَّه يحب كتابة القصص والروايات، كما أنَّه حصل على دبلومة في «المالتي ميديا»، كما حصل على «كورسات تويفول» في الجامعة الأمريكية وحصل منها أيضًا على دبلومة في السينما.