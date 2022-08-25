بالأسماء.. حركة محليات جديدة لـ13 من رؤساء المدن ونوابهم في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم، عن حركة محليات جديدة شملت 4 رؤساء المراكز والمدن، و9 نواب رؤساء المراكز على مستوي المحافظة، في إطار توجهات الدولة التي تستهدف ضخ دماء جديدة وتمكين الشباب والمرأة، ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية للاستفادة من الخبرات المتبادلة، وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي، وكذلك محاسبة المقصرين، ولتحقيق لمبدأ التدوير الوظيفي طبقا لقرار مجلس الوزراء.

تعيين وتصعيد المتميزين للعمل بالوحدات المحلية

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن الحركة تستهدف تعيين وتصعيد المتميزين للعمل بالوحدات المحلية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة، موجها بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

حركة رؤساء المدن والمراكز والأحياء

وشملت الحركة الآتي:

- ندب هشام أبو المكارم رئيس مركز ومدينة المنزلة، للعمل رئيسا لمدينة محلة دمنة.

- ندب آمال وحيد بركات رئيس مدينة محلة الدمنة، للعمل رئيسا لمركز ومدينة بني عبيد.

- ندب محمد أحمد أبو العنين رئيس مركز ومدينة بني عبيد، للعمل رئيسا لمركز ومدينة الجمالية.

- ندب السيد أحمد عبد السلام رئيس مركز ومدينة الجمالية، للعمل رئيسا لمركز ومدينة المنزلة.

حركة نواب رؤساء المركز والمدن والأحياء

كما شملت الحركة الآتي:

- ندب فتحي إبراهيم السيد نائب رئيس مركز ومدينة أجا، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

- ندب طارق سيد أحمد سيد نائب رئيس مركز ومدينة المنزلة، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية.

- ندب مدحت ياسين خلاف نائب رئيس مركز ومدينة المنزلة، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر.

- ندب عماد ميلاد حبيب حنا نائب رئيس مركز ومدينة طلخا، للعمل نائبا لرئيس حي غرب المنصورة.

- ندب مي محمد عبد الرازق نائب رئيس حي غرب المنصورة، للعمل نائبا لرئيس حي شرق المنصورة.

- ندب وليد عبد الله علي نائب رئيس حي شرق المنصورة، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة طلخا.

- ندب فاطمة عبد الفتاح حسنين سكرتير مركز ومدينة طلخا، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية.

- ندب رشا فاروق وهبة عبد الرحيم رئيس الوحدة المحلية بأبو جلال شربين، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنزلة.

- ندب منى عبد الستار فريد محمد مفتش مالي واداري بمركز طلخا للعمل سكرتير مركز ومدينة طلخا.

كما شملت الحركة أيضا إلغاء ندب مصباح محمد إبراهيم درويش من العمل من ديوان رئاسة مركز المنصورة، وعودته لجهة عمله الأصلية.