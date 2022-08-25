نتيجة تنسيق كلية ألسن سوهاج 2022ـ2023.. تقبل مجموع 331 درجة

أعلنت وزاة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، ولذلك يبحث الكثيرون عن تنسيق كلية ألسن سوهاج 2022ـ2023، حيث تعد من أهم الكليات في الجامعة، التي تعمل على تلبية احتياج سوق العمل وتخريج نخبة من المترجمين في مختلف اللغات كونها تضم 8 أقسام.

نتيجة تنسيق كلية ألسن سوهاج 2022ـ2023

وجاءت نتيجة تنسيق كلية ألسن سوهاج 2022ـ 2023، في المرحلة الثانية حسب ما أعلنتها وزارة التعليم العالي بمجموع 331 درجة لطلاب الثانوية العامة.

وبعد ظهور نتيجة تنسيق كلية ألسن سوهاج 2022ـ 2023، نستعرض فيما يلي، وفقًا للموقع الرسمي للكلية، نظام الدراسة بها، إذ يدرس الطلاب 4 سنوات، وتحتوي على 8 أقسام، وهي: «اللغة الإنجلبزية، الألمانية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، الروسية، الصينية، العربية».

شروط الالتحاق بالكلية والأوراق المطلوبة

وتستعرض «الوطن» أهم الأوراق المطلوبة للتقديم، بعد ظهور نتيجة تنسيق كلية ألسن سوهاج 2022ـ2023، فيما يلي:

- أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافي، وفقًا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات.

- يستلم الموظف المسؤول بالكلية، ملفات الطلاب الجدد المستوفية الأوراق مثل: أصل شهادة الثانوية العامة - أصل شهادة الميلاد.

ـ صورة البطاقة الشخصية.

- صور شخصية للطالب.

- طلب الالتحاق بالكلية، ويضع عليه الطالب طوابع خدمات تعليمية.