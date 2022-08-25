نتيجة تنسيق كلية تربية مطروح 2022- 2023.. تقبل مجموع 281 درجة

ظهرت نتيجة تنسيق كلية تربية مطروح 2022- 2023، المرحلة الثانية، منذ قليل، بعد اعتمادها وإعلانها من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي ينتظرها قاعدة عريضة من الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، تمهيدا لتقديم المستندات المطلوبة للراغبين في الالتحاق بها، في ظل الإقبال الكبير على الكلية للعمل في قطاع التعليم بالمدارس الحكومية والخاصة.

نتيجة تنسيق كلية تربية مطروح 2022

وجاءت نتيجة تنسيق كلية تربية مطروح 2022- 2023، المرحلة الثانية، بمجموع 281 درجة في الثانوية العامة، ليبدأ الطلاب الراغبين في تجهيز المستندات المطلوبة من الكلية للتقديم، طبقًا للوائح المعمول بها وشروط الكلية، التي تعد من الكليات الجماهيرية التي يقبل عليها أعداد كبيرة من الطلاب نظرًا لتعدد أقسامها.

مميزات كلية تربية مطروح

وأكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح في بيان، أن كلية تربية مطروح من الكليات العريقة التي تجذب الطلبة، وهى أقدم كليات جامعة مطروح، وأول كلية جرى إنشاؤها لتكون نواة الجامعة منذ ما يقرب من 30 عامًا، وبها أقسامًا عديدة منها اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، ويوجد بها قسم الدراسات العليا للحصول على الدبلومات ودرجة الماجستير والدكتوراه.