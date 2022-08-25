مدرسة إيجيبت جولد تعلن أسماء الطلاب الناجحين ومواعيد المقابلات

أعلنت مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، أسماء الطلاب الناجحين في اختبار القدرات للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي المقبل، ومواعيد المقابلات الشخصية لهم، مؤكده أن اجتياز اختبار القدرات لا يعني القبول في المدرسة وأنه لابد من اجتياز كل مراحل التقديم.

ضرورة حضور أولياء الأمور لاستكمال مراحل التقديم

وشددت مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ضرورة حضور أولياء الأمور لاستكمال مراحل التقديم للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي المقبل 2022/2023.

أسماء الطلاب الناجحين في مدرسة إيجيبت جولد

شروط التقديم لمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شروط التقديم لمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية حيث جاءت كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022.

- تقبل المدرسة الطلاب من محافظات القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية.

- ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة.

- أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2022.