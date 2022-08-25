لو تزامن موعد التظلم مع امتحان الدور الثاني.. ماذا يفعل طالب الثانوية؟

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، عن موقف طلاب الثانوية العامة المتظلمين على نتيجة الدور الأول 2022، حال تطابق مواعيد اطلاعهم على تظلمات الثانوية العامة في نفس يوم الامتحان في الدور الثاني، خلال الفترة الحالية.

يذهب للامتحان أولًا ثم التظلم

قال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إن الطالب الذي تحدد له موعد الاطلاع على التظلم في نفس يوم امتحان الدور الثاني، عليه أن يذهب أولًا إلى لجنة الامتحان في الموعد المحدد، ثم بعد انتهاء الامتحان يذهب إلى مقر لجنة الاطلاع على التظلم.

مقار تظلمات الثانوية العامة تعمل حتى نهاية اليوم

ولفت المصدر، إلى أن مقار التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2022 تعمل حتى نهاية اليوم، وبالتالي لابد للطالب أن يذهب إلى الامتحان وبعد ذلك يطلع على أوراقه في لجنة التظلمات، لأن الغياب عن الامتحان سيعرضه للرسوب.

وفي نفس السياق، أدى طلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2022 الشعبتين العلمية والأدبية امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالي عدد 46195 طالبًا.

4 حالات غش في امتحانات اللغة الأجنبية الأولي

وأكدت الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني تمكن من رصد 4 حالات غش اليوم بامتحان اللغة الأجنبية الأولى باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محاضر غش للطلاب، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.

وأكدت عمليات التعليم، أن امتحان اللغة الأجنبية الأولى تم بانضباط جيد، وأن الغرفة المركزية بالوزارة لم ترصد أي مشاكل تعوق امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022.