مقتل شرطية في إطلاق نار بولاية «أريزونا» الأمريكية

لقي 4 أشخاص مصرعهم، بينهم ضابط شرطة، جرّاء حادث إطلاق نار في ولاية «أريزونا»، الأمريكية، أمس الخميس، وقالت وسائل إعلام محلية، إن شرطية بمقاطعة «بيما» تدعى «ديبورا مارتينيز جاريباي»، قتلت بالرصاص، أثناء قيامها بعملية إخلاء في شقق ليند كومونز بـ«توكسون».

حادث إطلاق نار في المجمع السكني

وقالت «شرطة توكسون»، إن حادث إطلاق النار في المجمع السكني، وقع الساعة 11 صباحًا وأن الضباط يحققون في إطلاق النار باعتباره جريمة قتل، رافضة تقديم مزيد من التفاصيل بما في ذلك هويات الضحايا، مشيرة إلى أن من بين الضحايا موظفا في إدارة المجمع، كما أن مطلق النار لقي مصرعه أيضا جراء الحادث.

من جانبها، أكدت النائبة عن ولاية «أريزونا»، آن كيركباتريك مقتل جاريباي، إنها تشعر بالحزن عندما علمت بخبر مقتل ضابطة «مقاطعة بيما»، ديبورا مارتينيز جاريباي، أثناء قيامها بعملها.

وأضافت كيركباتريك، أن جاريباي كانت موظفة عامة رائعة ومدافعة بارزة عن قدامى المحاربين، مضيفة: «ربما نكرمها على التزامها تجاه مجتمعنا»، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

جاريباي من قدامى المحاربين في الجيش

وتم تعيين مارتينيز جاريباي، وهي من قدامى المحاربين في الجيش، من سكان توكسون، في منصبها في مارس الماضي، فيما قالت الشرطية القتيلة في ذلك الوقت، إنها يمكن أن تحدث فرقًا في دورها الذي يخدم المجتمع.

وأضافت جاريباي، أنها انضممت إلى الجيش بعد 11 سبتمبر2001، وشعرت أنه من الخطأ الجلوس في المنزل عندما علمت أنها يمكنها المساهمة، واوضحت أنها ستتعامل مع إجراءات الإخلاء بـالتعاطف والإنسانية، وفقًا لما ذكرته صحيفة «أريزونا ديلي ستار».