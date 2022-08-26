إصابة شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ في قفط بقنا

أصيب شاب بطلق ناري، اليوم الجمعة، على يد والده عن طريق الخطأ، في نجع العروبة بقرية البراهمة في مركز قفط جنوب محافظة قنا، وجرى نقله لمستشفى قنا العام، وتحرير المحضر اللازم.

بلاغ بإصابة شاب بطلق ناري

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة شاب بطلق ناري على يد والده في نجع العروبة بمركز قفط.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت المصاب إلى مستشفى قنا العام، نظرا لحالته الخطيرة، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على والد الشاب المتهم بإصابته بطلق ناري من بندقيته «غير مرخصة»، لمعرفة ملابسات الحادث، وبحسب التحريات الأولية فإن الطلق الناري خرج عن طريق الخطأ.

نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام

ونقلت سيارة إسعاف قنا الشاب المصاب ويدعى «حسين.ع.ح» بطلق ناري على يد والده، مزارع بنجع العروبة قرية البراهمة في قفط، إلى مستشفى قنا العام، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة وإجراء فحوصات طبية لمعرفة نوعية الإصابة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما طلبت تحريات المباحث التحقيق مع والد الشاب المتسبب في إصابته.