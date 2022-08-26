معلومات عن فيلم Nope بعد عرضه في مصر.. 135 مليون دولار إيرادات

بدأت دور العرض السينمائي في مصر عرض فيلم Nope أمس، وهو ينتمي لأعمال الخيال العربي والرعب، من تأليف وإخراج جوردان بيل، وبطولة مجموعة من نجوم هوليوود من بينهم دانيال كالويا، كيكي بالمر، ستيفن يون، مايكل وينكوت وبراندون بيريا، وعرض الفيلم في السينمات بالولايات المتحدة الأمريكية في 22 يوليو الماضي، وحظى بمراجعات إيجابية من قبل النقاد.

تدور أحداث فيلم Nope، في ساعتين و6 دقائق، حول أجسام غريبة تسقط من السماء تؤدي إلى مصرع مالك مزرعة خيول في ولاية كاليفورنيا يدعى «أوتيس هايوود»، وبعد وفاته يحاول نجلاه العثور على دليل للأجسام المتساقطة من السماء، ولكن تنتظرهما مفاجأة في النهاية.

إيرادات فيلم Nope تصل لـ135 مليون دولار حول العالم

حقق فيلم Nope إيرادات وصلت لـ 135 مليون دولار على مستوى العالم، بينما لم تتجاوز ميزانية الفيلم حاجز الـ 68 مليون دولار، يعتبر الفيلم الثالث في سلسلة المخرج جوردان بيل التي تضمنت «Get Out» في 2017، و«Us» إنتاج 2019، والتي تدور في نطاق أفلام الرعب النفسية.

دانيال كالويا يعتذر عن «Black Panther 2» بسبب فيلم Nope

وكان من المقرر أن يشارك دانيال كالويا في فيلم «Black Panther: Wakanda Forever»، والذي يعتبر الجزء الثاني من فيلم «Black Panther»، ولكنه اعتذر بسبب مشاركته في فيلم Nope مع المخرج جوردان بيل، وتضارب مواعيد التصوير، وكشف عن الفيلم جرئ للغاية، وسيكون من الأفلام الأبرز هذا العام، على حد تعبيره.

وكشف في تصريحات سابقة عن عدم إعادة تجسيد شخصية «وكابي» الصديق المقرب لـ «تي شالا»، قائلا: «هذا هو الأفضل للقصة وللفيلم، أنا متحمس لمشاهدة الفيلم»