محسن فرجاني: مؤيدو مدرسة جبران خليل جبران بالصين أكثر من العالم العربي

قال المترجم الدكتور محسن فرجاني، إن اختياراته لترجمة التراث الصيني كانت نفس اختيارات أستاذه الكاتب الراحل جمال الغيطاني إلى حد كبير، مشيرا إلى أن الغيطاني كان يزور معرض الكتاب في أوروبا، ثم يرشح له بعض الكتب الصينية لكي يترجمها، لافتا إلى أن لجبران خليل جبران مدرسة في الصين وله مشيعين بشكل يفوق ما هو موجود في العالم العربي.

ترجمتي لكتب التراث كانت فكرة «الغيطاني»

وأضاف فرجاني خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج في المساء مع قصواء، على قناة cbc: «ترجمتي لكتب التراث الصيني كانت فكرة الكاتب الكبير جمال الغيطاني، المؤسسات لها الدور الأكبر في الاختيارات، وقبل أخبار الأدب كان هناك مشروع للترجمة بين كلية الألسن وكلية اللغات والترجمة».

وتابع المترجم: «في هذا المشروع عُرض على الزملاء ترجمة عيون الشعر الصيني القديم إلى اللغة العربية، على أن يقوم في المقابل فريق من الصين بترجمة الشعر العربي القديم إلى اللغة الصينية، هنا كان الاختيار وفق أجندة ومخطط سابق وتبادل ثقافي، وهو ما يرفع عن كاهل المترجم فكرة الاختيار».

الحضارة الصينية كبيرة وعريقة ومتعددة المذاقات

وأشار إلى أن الحضارة الصينية كبيرة وعريقة ومتعددة المذاقات والمشاعر والأحاسيس والتطورات والاتجاهات الأدبية: «هذه البلد قد تظهر على أنها رأي واحد وحزب واحد، لكن على المستوى الأدبي فإنها مليئة بتيارات قد لا توجد في التيارات الليبرالية الكبيرة، على سبيل المثال، فإن عدد التيارات المسرحية في الصين يتجاوز ما نسمع عنه في الغرب، ومن يدري أن لجبران خليل جبران مدرسة في الصين وله مشيعين بشكل يفوق ما هو موجود في العالم العربي».