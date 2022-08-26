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تقليل الاغتراب ومبادرة «كلنا واحد».. أبرز ما جاء ببرنامج «اليوم»

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محمد عزالدين
07:58 م | الجمعة 26 أغسطس 2022
الإعلامية دينا عصمت

الإعلامية دينا عصمت

استعرض برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت عددا من الأخبار المحلية الهامة التي تمس حياة المواطنين، من بينها جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، والجرائم التي تضر بالبيئة والصحة العامة وجرائم غش السلع.

مرحلة تقليل الاغتراب

كما استعرض البرنامج آخر أخبار تنسيق الطلاب والتي ستنطلق المرحلة تقليل الاغتراب أي التحويل بين الكليات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلتين الأولى والثانية، في حدود النسبة المقررة وهي 10% والتي تستمر حتى الأربعاء 31 أغسطس.

إطلاق المرحلة الـ 23 من «كلنا واحد»

وعرض البرنامج تقرير تلفزيوني عن إطلاق وزارة الداخلية المرحلة الـ 23 من مبادرة «كلنا واحد» بمناسبة بدء العام الدراسي، وتستمر المبادرة لمدة شهر، بأسعار مخفضة بنسبة 60% لكافة السلع الغذائية وغير الغذائية بمشاركة 38 كيان وسلسلة تجارية.

 

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بقلم محمد عزالدين