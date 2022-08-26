إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجتين بخاريتين ببورسعيد

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم، في تصادم دراجتين بخاريتين خلف النادي المصري الاجتماعي بسبب السرعة الزائدة رغم تحذيرات المسؤولين والأهالي من قيادة الموتوسيكلات بسرعة جنونية في الشوارع.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارا بتصادم موتوسيكلين

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول مستشفى السلام التابعة للتأمين الصحي الشامل 4 مصابين بعد نقلهم بسيارات الإسعاف وهم محمد محمد السيد 44 عاما، مصاب بجرح قطعي بالقدم وكدمات بالجسم، وعمر محمود أحمد 25 عاما، باشتباه كسر بالساق اليمنى وسحجات متفرقة بالجسم، والسيد فهمي عبدالحليم 35 عاما، بجرح تهتكي بالشفة العليا وكدمات بالجسم، ومحمود محمد مصطفى 25 عاما، بجرح بالشفة السفلي وكدمات متفرقة واشتباه كسر بالساق، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم واستكمال الفحص الطبي من قبل أطباء متخصصين.

تشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن دراجتين بخاريتين اصطدمتا أمام مصنع المشروبات الغازية وخلف النادي المصري الاجتماعي بحي الضواحى.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الحادث.

تشديد الحملات للتصدي لسرعة الموتوسيكلات الزائدة

كما أمر رجال الأمن وقيادات المرور بتشديد الحملات للتصدي الموتوسيكلات التى تسير بسرعة زائدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

رفع الدراجتين البخاريتين من نهر الطريق

من جانب آخر، قام رجال مباحث المرور برئاسة العقيد علاء البرادعى برفع الدراجتين البخاريتين من نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية بالشارع الذي توقفت الحركة فيه بسبب الحادث.