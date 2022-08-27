بالأسماء.. إصابة 16 شخصا إثر انقلاب ميكروباص في الزراعات بقنا

أصيب 16 شخصا بينهم سيدات وأطفال، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي في الزراعات، أمام مرشح السمطا بمركز دشنا شمال قنا، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بوقوع حادث في دشنا

تلقى مرفق إسعاف قنا إخطارا من غرفة العمليات بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مرشح السمطا بمركز دشنا.

وأسفر عن إصابة 16 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص أمام مرشح السمطا بمركز دشنا، تحمل رقم «4796 - ميكروباص» نجع حمادي، على خط «قنا - نجع حمادي» الشرقي الزراعي.

ودفع مرفق إسعاف قنا بـ 7سيارات إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص قنا

وبحسب بيان مرفق إسعاف قنا، فإن المصابين هم حسن عيد عطية، 35 عاما، أبو المعارف محمد أحمد، 37 عاما، وحفصة السيد عبد الرازق، 26 عاما، شیرین محمد أحمد، 33 عاما، كرم عبدالفتاح قناوي، 33 عاما، ومحمود بهلول أحمد، 30 عاما، ورأفت بهلول أحمد، 21 عاما، وعبد الناصر أحمد رفاعي، 30 عاما، وعادل فخري محمد، 40 عاما، وأحمد هشام عبدالظاهر، 19 عاما، ووالده هشام عبدالظاهر محمد، 50 عاما.

تحرير محضر بالواقعة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين سقوط السيارة من طريق الزراعي «مصر - أسوان» في الزراعات أمام قرية السمطا بحري بجوار المرشح بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطلب مرور قنا تقريرا حول أسباب الحادث.