وائل كافوري وأحمد سعد يشعلان سهرة صيفية بالساحل الشمالي «صور»

أحيا النجم اللبناني وائل كافوري سهرة رومانسية صيفية بالساحل الشمالي على شاطئ «جريكو» بحضور كامل العدد غلب عليه الجانب النسائي.

كان ضمن الحضور الفنانة إلهام شاهين والفنانة ليلى علوي والمذيعة إنجي علي، وغيرهن من السيدات اللاتي تفاعلن مع أغاني «كافوري» المميزة على مدى قرابة الساعتين.

وقدم كافوري عددا كبيرا من أغانيه الطربية والرومانسية التي تألق بها طوال مشواره الفني، بالإضافة إلى أغانيه التي أطلقها مؤخرا والتي حققت نجاحا كبيرا، منها «البنت القوية» و«كلنا مننجز» التي اقتربت من الـ85 مليون مشاهدة على يوتيوب، وحرص كافوري بعدها على تحية منتجها حمدي بدر.

وشارك في إحياء الحفل النجم أحمد سعد الذي أشعل الأجواء بأغاني «وسع وسع»، «ايه اليوم الحلو ده»، «عليكي عيون»، «بنادي عليك»، وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.