تفاصيل مهرجان الرياضة للجميع في مطروح.. أنشطة ومسابقات بمشاركة 300 شخص

أكد الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، استمرار فعاليات مهرجان الرياضة للجميع في مطروح، اليوم الأحد، من خلال عدد من الأنشطة الرياضية على شواطئ المدينة بمشاركة أبناء مطروح وزائريها، مع وجود مسابقات رياضية وثقافية بين عدد من مراكز شباب المحافظة، خاصة مراكز شباب قرى «حياة كريمة»، كما سيتم إقامة ندوة تثقيفية بقاعة مكتبة مصر العامة حول أنشطة المهرجان.

300 شاب وفتاة في المهرجان

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن عدد المشاركين في فعاليات المهرجان والتي يتم تنظيمها على ملاعب مركز شباب مطروح يبلغ 300 شاب وفتاة، وجرى تنفيذ العديد من الأنشطة ومسابقات في عدد من الألعاب الرياضية، بالإضافة للاستعراضات للشباب المشارك من شد الحبل ومهارات استعراضية لكرة القدم والكرة الطائرة وغيرها من الألعاب الرياضية الفردية والجماعية التي تحفز الشباب وتشجعهم على استغلال طاقاتهم وحماستهم في بناء الجسم والعقل السليم.

محافظ مطروح يتابع انطلاق المهرجان

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تابع أمس السبت، انطلاق فعاليات مهرجان الرياضة للجميع الذى ينظمه الاتحاد المصري للرياضة للجميع، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح، بحضور الدكتور عماد البنان، رئيس الاتحاد، وأعضاء الاتحاد، ولفيف من الرياضيين بعدد من الجامعات ورؤساء الأقسام الرياضية بعدد من الصحف المصرية، والدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، والدكتور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح.

اختيار مطروح لإقامة فعاليات المهرجان

ووجه محافظ مطروح الشكر للاتحاد المصري للرياضة للجميع، على حرصه على إقامة فعاليات المهرجان على أرض مطروح واختيارها من بين المحافظات، مع تقديم كافة التيسيرات لتنظيم وتجهيز الفعاليات بمشاركة أكبر عدد من شباب مطروح وزوارها خلال فترة المهرجان من 27 وحتى 29 أغسطس.