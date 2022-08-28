القبض على سائق توك توك وصديقه سرقا هاتف طفل بالقاهرة

كشفت جهود الأجهزة الأمنية عن حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن الادعاء بقيام سائق مركبة «توك توك» بالتوقف بمنطقة حدائق القبة بزعم تعطيل المركبة قيادته ولدى قيام أحد الأطفال بمساعدته قام بمحاولة اختطافه.

بلاغ لقسم شرطة حدائق القبة

تبين تلقى قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بلاغ بتاريخ 20 أغسطس الجاري من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بتعرض نجله 14 عاما لواقعة سرقة هاتفه المحمول بأسلوب النشل.

وقام شخصان يستقلان مركبة توك توك بالوقوف بجوار نجله وأوهماه بحدوث عطل بإطار المركبة وطلبا مساعدتهما، وقام أحدهما بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول.

وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (شخصان لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ومركبة التوك توك المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهما (فرد خرطوش - 2 سلاح أبيض مطواة).

اعتراف بالواقعة

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة بالاشتراك مع (شخصين آخرين لهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات أيداها.