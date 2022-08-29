فيها حاجة حلوة.. أهالي قرية بالفيوم يبنون معهدا أزهريا بالجهود الذاتية

معاناة كبيرة عاشها أهالي قرية التو فيقية التابعة للوحدة المحلية بـ«نقاليفة» بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، على مدار الأعوام السابقة، بسبب اضطرارهم إلى إلحاق أبنائهم بمعاهد أزهرية في قرى مجاورة لعدم وجود معهد أزهري بالقرية، ما يعرض أبناءهم لخطر الحوادث المستمر، خاصةً أنّه يتم نقلهم من المنازل إلى المعاهد والعكس بواسطة «التروسيكل» أو «التوك توك»، حتى فكروا في حل.

إنشاء معهد بالجهود الذاتية

اجتمع أهالي قرية التوفيقية بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، على قلب رجل واحد، وقرروا إنشاء معهد ديني بالجهود الذاتية من خلال لجنة زكاة القرية، وتمكنوا بالفعل من إنهائه لتبدأ الدراسة فيه بالعام الدراسي الجديد 2022 – 2023.

لجنة زكاة أقامت المعهد

وقال الشيخ أحمد علي عبد القوي أحد مؤسسي معهد التوفيقية الأزهري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه بفضل من الله وتوفيقه تمكنوا من إقامة هذا الصرح «معهد التوفيقية الأزهري» والمقدم كهدية من لجنة زكاة التوفيقية، وبالجهود الذاتية، لأبناء القرية والقرى المجاورة.

الالتحاق برياض أطفال المعهد

وأضاف أنّهم بدأوا في قبول طلبات الالتحاق بفصول رياض الأطفال بمعهد التوفيقية الابتدائي الأزهري بمركز سنورس من سن 4 إلى 6 سنوات، على أن يتم البدء في تلقي طلبات الالتحاق بالابتدائي خلال الأيام المقبلة.

لجنة هندسية لمعاينة المعهد

في سياق متصل، قال الدكتور سعيد السعيدي، مدير العلاقات العامة بالأزهر الشريف بمنطقة الفيوم الأزهرية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ المعهد تم أنشئ بالجهود الذاتية من خلال لجنة زكاة التوفيقية، تحت إشراف الإدارة الهندسية بمنطقة الفيوم الأزهرية، موضحاً أنّ هناك لجنة هندسية ستزور المعهد اليوم، وتعاينه لاستكمال إجراءات التشغيل.

إنهاء إجراءات تشغيل المعهد

وأوضح أنّه سيتم إرسال طلب إلى الإدارة الهندسية بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، للحصول على أمر التشغيل، ليدخل المعهد الخدمة وتبدأ الدراسة فيه خلال العام الدراسي الجديد 2022 – 2023.

تلقي طلبات الالتحاق بالمعهد

وأضاف أنّ القائمين على المعهد بدأوا بالفعل تلقي طلبات الالتحاق به، لحين وصول أمر التشغيل، لتوفير الوقت والجهد، حتى يتم البدء في الإجراءات الرسمية، فور حصولهم على أمر التشغيل.