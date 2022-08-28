مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين حتى 30 سبتمبر المقبل

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا يقضي بمد ‏فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقات التموين حتى 30 سبتمبر 2022.

التسهيل على المواطنين

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن ‏التوجيه يأتي تسهيلًا على المواطنين أصحاب البطاقات ‏التموينية، كما نص القرار في المادة الثانية على استمرار ‏فتح موقعي «دعم مصر - مصر الرقمية» لتسجيل رقم ‏الهاتف المحمول على بطاقة الدعم.‏

وصرح أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم يأتي لاستكمال قواعد ‏بيانات بطاقة الدعم، مشيرا إلى أن رقم الهاتف المحمول يساهم في ‏سرعة التواصل مع المواطن عبر الاتصال به، أو عبر إرسال رسائل ‏قصيرة له.

وأكد «كمال» أن مراكز الخدمة ومكاتب التموين مفتوحة أيضا، بالإضافة إلى موقعي «‏دعم مصر - مصر الرقمية» أمام المواطنين لتسجيل رقم الهاتف ‏المحمول على بطاقة الدعم، مشيرا إلى أن القرارات والتوجيهات ‏الوزارية السابقة سهلت الأمر على المواطنين وكبار السن، بينها الاكتفاء ‏برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب ‏الأسرة، وتم استثناء أسر السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة ‏وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم، على أن ‏يتقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له لتقديم ما يثبت صحة ذلك.

تظلمات البطاقة التموينية

وأضاف متحدث التموين، أن الدكتور علي المصيلحي، كان قد أصدر توجيها وزاريا لقبول طلبات تظلمات البطاقة ‏التموينية لمن جاءت لهم رسالة على بون الصرف «مرتبات حكومية ‏مرتفعة - امتلاك سيارة حديثة 2018 فأكثر»، بالمكاتب والإدارات ‏التموينية ومراكز خدمة المواطنين وإرسالها لديوان عام الوزارة عن ‏طريق مديري المديرية أسبوعيًا.