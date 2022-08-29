حظك اليوم برج السرطان الإثنين 29-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«تعامل باعتدال مع الأهل والأقارب ومع من حولك من الزملاء في العمل، احترس من سوء تفاهم مع الشريك»، هكذا قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، عن توقعات وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لأصحاب برج السرطان، الذي يعرف عن أصحابه أنهم يتقنون أعمالهم لأبعد حد مما يجعلهم يحققون نجاحًا كبيرًا.

وينتمي الكثير من المشاهير لـ برج السرطان، ومن بينهم اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني.

واليوم الإثنين 29 أغسطس، تستعرض «الوطن» حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي، لمواليد برج السرطان، وفق توقعات خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

اليوم القمر في مربع برجك.. تعامل باعتدال مع الأهل والأقارب ومع من حولك من الزملاء واسمعهم بهدوء، وانتبه لحقوقك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج السرطان.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

وعاطفيًا، اليوم إذا كنت متزوجًا احترس من سوء تفاهم، وكن هادئا أمام الاستفزاز، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج السرطان.