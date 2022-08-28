وزير المياه بمدغشقر يزور «البحوث الزراعية» للتعرف على أنشطة المركز

استقبل الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، اليوم، وزير المياه والصرف الصحي بدولة مدغشقر فيدينافو رافو كاترا، والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية للاطلاع على الخبرة المصرية في قطاع الزراعة والري، خاصة في زراعة الأراضي الصحراوية، معربا عن أمله في فتح مجالات التعاون بين البلدين.

عرض أنشطة مركز البحوث الزراعية

وعقد رئيس المركز اجتماعا حضره مديرو المعاهد والمعامل المختلفة ومدير المكتب الفني لرئيس المركز، وفي بداية اللقاء قام الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتقديم عرض توضيحي لأنشطة ومهام مركز البحوث الزراعية، وما يقوم به من أبحاث تطبيقية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وإنتاج أصناف من المحاصيل قادرة على مواجهة الجفاف والملوحة، مع تحقيقها إنتاجية مرتفعة وجودة عالية، مشيراً إلى أن مركز البحوث الزراعية هو الذراع البحثي للزراعة المصرية، وله تاريخ طويل وحافل بالعمل مع الشركاء في الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد رئيس المركز أن هدف الزيارة هو التعرف على الأنشطة المختلفة للمعاهد والمعامل التابعة للمركز، وخاصة في المجالات الزراعية.

افتتاح معرض لمعهدي المحاصيل الحقلية

وفي ختام الزيارة، قام وزير المياه بدولة مدغشقر بافتتاح معرضا لمعهدي المحاصيل الحقلية، وتم عرض الأصناف والهجن الجديدة من محاصيل الأرز والقمح والذرة، والتي ينتجها المعهد، وعرض معهد المحاصيل السكرية أنشطة المشروع القومي لزراعة شتلات قصب السكر، والتي ستحقق إنتاجية مرتفعة وتوفر الكثير من الجهد والتكلفة خلال عملية الإنتاج.

تعميق التعاون بين مصر ومدغشقر

وأشاد وزير المياه والصرف الصحي بدولة مدغشقر بدور مركز البحوث الزراعية في تحقيق التنمية الزراعية في مصر، معرباً عن أمله في تعميق التعاون بين البلدين والاستفادة من الأبحاث العلمية والنتائج التي حققها المركز وفتح مجالات لتقديم الخبرات المصرية وتطبيقها في دولة مدغشقر، والاستفادة من تلك التجارب في مواجهة تغير المناخ، وخاصة الأصناف الجديدة من المحاصيل التي تم استنباطها مؤخرا.