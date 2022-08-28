آخر موعد لتقليل الاغتراب 2022 خطوات التقديم.. باق من الزمن 3 أيام

آخر موعد لتقليل الاغتراب 2022 من الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث عبر محرك البحث «جوجل» وخطوات التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الذي خصصته وزارة التعليم العالي، خاصة مع اقتراب موعد الإغلاق، ورغبة الكثير من الطلاب في معرفة نتيجة القبول وإذا كانوا سيعودون إلى محيط السكن.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإلكترونية التعليمية التي تنشر على مدار اليوم، نقدم آخر موعد لتقليل الاغتراب 2022 ورابط الموقع وخطوات التقديم وفق موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي، في السطور التالية:

آخر موعد لتقليل الاغتراب 2022

وبحسب بيان وزارة التعليم العالي، تم فتح باب موقع تقليل الاغتراب 2022 بدءًا من يوم السبت الموافق 27 أغسطس حتى الأربعاء 31 من نفس الشهر.

رابط تقليل الاغتراب 2022

ويمكن للطلاب الدخول على موقع الذي خصصته وزارة التعليم العالي للتنسيق، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

خطوات التقديم لتقليل الاغتراب

وحتى تتمكن من تقديم طلب تقليل الاغتراب الكترونيا عبر خطوات بسيطة وهي كالتالي:

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ويمكن الضغط عليه بشكل مباشر من هنــا.

- بعد الدخول على رابط خدمات تنسيق الثانوية العامة يتم الضغط على رابط تقليل الاغتراب، من هنــا.

- سوف يطلب من الطالب ادخال رقم الجلوس.

- كتابة الطالب الرقم السري الخاص به.

بعد الدخول على الرابط يتم اختيار الكلية في محيط سكن الطالب، وبعد انتهاء موعد التقديم، سيكون من حق الطالب طباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية، لافته إلى نسبة تقليل الاغتراب بالجامعات هي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2022

وفي تصريحات سابقة لبوابة «الوطن» قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، فإنّ موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية سيتم تحديده عقب اغلاق التقديم لتقليل الاغتراب، وتحديدًا خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل.