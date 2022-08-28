تنسيق معهد فني صحي 2022.. اعرف الحدود الدنيا

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحدود الدنيا لتنسيق معهد فني صحي 2022، موضحة أن المعهد يقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الشعبة العلمية بشقيها «رياضة وعلوم»، مؤكدة أنه يمكن الحصول على نتيجة تنسيق المعهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس والرقم السري.

تفاصيل تنسيق معهد فني صحي 2022

وتقدم «الوطن» في السطور التالية، جميع التفاصيل الخاصة بتنسيق معهد فني صحي 2022 بحسب الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

- معهد فني صحي المنصورة 346 درجة.

- معهد فني صحي طنطا 342 درجة.

- معهد فني صحي الزقازيق 340 درجة.

- معهد فني صحي الإسماعيلية 337 درجة.

- معهد فني صحي بورسعيد 335 درجة.

- معهد فني صحي سوهاج 334 درجة.

- معهد فني صحي بني سويف 320 درجة.

- معهد فني صحي أسيوط 333 درجة.

- معهد فني صحي الإسكندرية 332 درجة.

- معهد فني صحي بنها 329 درجة.

- معهد فني صحي أسوان 297 درجة.

- معهد فني صحي إمبابة 295 درجة.

- معهد فني صحي رياضة طنطا 323 درجة.

- معهد فني صحي رياضة المنصورة 320 درجة.

- معهد فني صحي رياضة بنها 313 درجة.

- معهد فني صحي رياضة الزقازيق 310 درجات.

- معهد فني صحي رياضة بورسعيد 289 درجة.

- معهد فني صحي رياضة الإسماعيلية 285 درجة.

- معهد فني صحي رياضة بني سويف 285 درجة.

- معهد فني صحي رياضة أسيوط 256 درجة.

- معهد فني صحي رياضة أسوان 250 درجة.

التعليم العالي تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

وفي سياق منفصل عن تنسيق معهد فني صحي 2022، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان سابق لها، أن العام الدراسي الجديد 2022/2023 يبدأ أول أكتوبر المقبل، مشددة على جميع الجامعات، تكثيف الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب لتجهيز المدرجات وقاعات التدريس في مختلف الكليات، مؤكدة ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة وتعقيم المباني بصفة مستمرة لمواجهة فيروس كورونا.