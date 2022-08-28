5 دورات تدريبية متقدمة لإعداد مدربين متخصصين بالمحليات

تابعت وزارة التنمية المحلية فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الثالث من الخطة التدريبية للمحليات والتي ينفذها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، ويتضمن الأسبوع الحالي 5 دورات تدريبية متقدمة لإعداد مدربين متخصصين في مجالات السياسات السكانية، وتحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة ومواجهة التغيرات المناخية، والإدارة الحديثة للموارد البشرية، بالإضافة إلى مجالي الجرافيك والإنفوجراف والفيديو، والتفتيش والمتابعة الميدانية والحوكمة الداخلية، ويستفيد من دورات هذا الأسبوع 150 متدرباً من جميع المحافظات من خريجي دورات الـ (TOT) التي نظمها مركز سقارة في خطط تدريبية سابقة، وتستمر الدورة التدريبية لمدة أسبوعين.

دورات إعداد المدربين

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة اتخذت إجراءات متعددة لتدريب العاملين في المحافظات على أحدث نظم وأساليب الإدارة والقيادة وكل الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات عن طريق تطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وزيادة أعداد المتدربين باستمرار وإدخال برامج تدريبية جديدة على خريطة التدريبات، وزيادة عدد ساعات التدريب التفاعلي والتطبيق العملي للمحتوي التدريبي، مشيراً إلى أن دورات إعداد المدربين المتقدمة (TOT)، التي تتضمنها الخطة التدريبية الحالية تهدف إلى الاستعانة بخريجي هذه الدورات كمدربين لبعض الدورات في مركز سقارة للتدريب، كما تم التنسيق مع المحافظين لاعتمادهم كمدربين في مراكز التدريب في المحافظات، لينتج عنه زيادة عدد المتدربين بالمحليات لا مركزياً بأيسر السبل وبكفاءة عالية وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المحافظات.

التخطيط للمستقبل

وأشار إلى أن دورات TOT التي ينفذها مركز سقارة للتدريب تهدف إلى إعداد مجموعة من المدربين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة التي تجعلهم قادرين على التعامل مع المتدربين بشكل احترافي وتساعدهم علي تطوير مهاراتهم وقدراتهم بطرق مختلفة، خاصة مع تدريبهم على مهارات العرض والتقديم خلال برنامج TOT والقدرة على معرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدى المتدربين وكيفية تصحيحها أثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني وخلق روح المنافسة لدى المتدربين، بالإضافة إلى القدرة على التخطيط في المستقبل ووضع منهج تعليمي للمتدربين الآخرين، وإعداد حقائب تدريبية متخصصة.

تطوير المحليات

جدير بالذكر أن استراتيجية وزارة التنمية المحلية لتطوير المحليات وتنفيذ رؤية مصر 2030، تركز على الاهتمام بالعنصر البشري وآليات تطوير مهاراته باعتباره محورا أساسيا في تنفيذها، لينعكس أثره على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.