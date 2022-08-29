هيدي كرم تتجول في شوارع القاهرة نهارا: بلدنا حلوة أوي (فيديو)

كشفت الفنانة هيدي كرم، كواليس احتفالها بعيد ميلادها، الذي وافق يوم السبت الماضي، الموافق 27 أغسطس الجاري، من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وأوضحت هيدي كرم، عبر الفيديو، أنها قررت الاحتفال بعيد ميلادها، من خلال زيارة لعدد من الأماكن السياحية داخل مصر، إذ ظهرت بالفعل أثناء تجولها في بعض المناطق الأثرية نهارا.

هيدي كرم تزور الأماكن الأثرية

علقت هيدي كرم على الفيديو، قائلة: «قررت أقضي يوم عيد ميلادي في شوارع القاهرة الجميلة، روحت قصر البارون وقصر محمد علي في المنيل، بلدنا حلوة أوي أوي على فكرة».

وتفاعل متابعي صفحتها الخاصة على «إنستجرام» مع الفيديو بشكل كبير، إذ حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها، والتعبير عن إعجابهم بزيارتها لهذه الأماكن السياحية والأثرية المميزة.

آخر أعمال هيدي كرم

شاركت هيدي كرم، في السباق الرمضاني الماضي 2022، عبر مسلسل «الاختيار» الجزء الثالث، مع فريق عمل متميز، يضم كل من: ياسر جلال وأحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وصبري فواز وأحمد بدير وخالد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

وعلى صعيد السينما، فكانت آخر الأعمال السينمائية التي شاركت بها، فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، رفقة عدد كبير من الفنانين، منهم كريم عبد العزيز ودينا الشربيني وماجد الكدوانى وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وأحمد حلاوة وشيماء سيف، وعدد آخر من الفنانين.