آداب حلوان تطرح برنامج الدبلوم المهني التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافي

أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن طرح برنامج للدراسات العليا، وهو الدبلوم المهني التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية، تحت رعاية الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، ويسعى البرنامج إلى الوصول إلى مكانة متميزة بين البرامج المهنية النوعية بالجامعات المصرية، وتوفير بيئة علمية متميزة للتعليم لإعداد القوى البشرية وتأهيلها لسوق العمل، إلى جانب المساهمة في الارتقاء بجودة التعليم والتميز العلمي والعملي وتوفير بيئة متميزة للبحث العلمي التطبيقي لخدمة المجتمع والتنمية المستدامة.

برنامج الدبلوم المهني التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية

ويعد برنامج الدبلوم المهني التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية برنامج ساعات معتمدة، ومن مميزات البرنامج أنه مزيج من أهم المقررات الدراسية التي تواكب احتياجات سوق العمل.

ويهدف البرنامج إلى إنشاء قاعدة بيانات وإجراء التحليلات وإخراج الخرائط للمساهمة في حل المشكلات البيئية، وتطبيق النمذجة والمحاكاة المكانية وتطبيقات الاستشعار عن بعد، وإكساب الدارسة مهارات علمية وعملية للارتقاء بفاعلية وكفاءة التنمية المستدامة، السعي إلى تقديم خريج متميز في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وسد احتياجات سوق العمل من الخدمات التعليمية المتميزة.

ويستهدف البرنامج كافة الجهات الحكومية خاصة المعنية بالتعرف على أحدث الأساليب التكنولوجية، وكذلك الطلبة الحاصلين على ليسانس وبكالوريوس من الجامعات والمعاهد الحكومية، وجميع المهتمين بالحصول على أحدث أنواع التكنولوجيا الحديثة في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والباحثين وأساتذة الجامعات.

مجالات الدبلوم المهني التطبيقي

وتدعم دراسة الدبلوم المهني التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية العمل في جهات متعددة ومنها التخطيط العمراني، وهيئات المساحة المدنية، والعسكرية، والشركات الخاصة المتعددة الأنشطة في ظل تنامى أهمية نظم المعلومات الجغرافية واستخدامها في كافة القطاعات المدنية والعسكرية وهذه المجالات هي:

-أنظمة المعلومات الجغرافية للشركات والهيئات والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة الشركات البترولية والتعدينية، وإدارات التخطيط، والنقل، والمكاتب الهندسية، وإدارة المشروعات القومية وشركات المقاولات.

-هيئات المساحة «المساحة المدنية، المساحة العسكرية، المساحة الجيولوجية، المساحة الجوية»، والهيئة العامة للاستشعار عن بعد.

- الوزارات مثل وزارة البيئة، والزراعة، والبترول، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وجهاز المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الأثار والسياحة، وجميع دور الخبرة الاستشارية.

وأوضحت أنه يشترط للحصول على درجة الدبلوم التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية يتطلب ذلك دراسة 68 ساعة معتمدة منها 22 ساعة معتمدة يتم تحديدها بواسطة المرشد الأكاديمى، وتكون مدة الدراسة على عامين دراسيين والحد الأقصى لنيل الدبلوم ثلاث سنوات، وتتراوح مدة الفصل الدراسى مابين 15 إلى 17 أسبوعا وتتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين.

وأوضحت الكلية أنه يشترط التقدم للدبلومة المهنية لنظم المعلومات الجغرافية أن يكون الطالب حاصلا على شهادة البكالوريوس أو الليسانس، بما فى ذلك قسم الجغرافيا، أو على درجة معادلة من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية، أو أي معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات.