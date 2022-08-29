مخاوف أوروبية تهبط بسعر اليورو أمام الدولار إلى أدنى مستوى في 20 عاما

تداول اليورو بأقل من دولار واحد عند 0.99، بالقرب من أدنى مستوياته في 20 عامًا، حيث عوضت المخاوف من ركود عميق وطويل الأمد في أوروبا، احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

مخاوف أوروبية من روسيا

تثير أسعار الطاقة القياسية في المنطقة الأوروبية، بسبب انخفاض الإمدادات من روسيا، مخاوفا من استمرار ارتفاع التضخم، بينما تقيد القطاعات المعتمدة على الطاقة، بما في ذلك الأسمدة وصناعة الزجاج.

ارتفاع متوقع في التضخم

من المقرر أن تظهر التقديرات السريعة للتضخم في منطقة اليورو، يوم الأربعاء، أن الأسعار قفزت بنسبة 9% عن العام السابق في أغسطس، وهو أكبر قدر على الإطلاق، بحسب توقعات محللين وبنوك استثمار أوروبيين.

أسعار الفائدة ستظل مرتفعة

حذر العديد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك إيزابيل شنابل وفيليروي الجول ومارتينز كازاك، من أن أسعار الفائدة يجب أن تظل مرتفعة لفترة طويلة في أوروبا لكبح الأسعار، مع احتمال الثلثين أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر.

توقعات بتراجع سعر اليورو

من المتوقع أن يتداول سعر صرف اليورو أمام الدولار عند 0.98 بنهاية هذا الربع في سبتمبر المقبل، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية، وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، وسط توقعات بالتداول عند 0.95 لليورو في غضون 12 شهرًا.

سعر اليورو في البنوك المصرية

محلياً، سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية استقرارا، حيث بلغ السعر في البنك الأهلي المصري 19.14 جنيه، و19.13 في بنك قناة السويس، و19.16 في البنك التجاري الدولي، و19.39 في بنك كريدي أجريكول، و19.14 في بنك مصر.

سجل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي 19.59 جنيه للبيع، وسجل سعره في مصرف أبوظبي الإسلامي 19.16 جنيه، و19.39 في بنك بلوم مصر، صاحب السعر الأعلى بيعاً للعملة الأوروبية.