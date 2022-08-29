مسؤول أممي: استضافة مصر لمؤتمر المناخ يعكس مكانتها السياسية.. «فيديو»

قال الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إنّ العالم يواجه الاحترار بسبب زيادة الانبعاثات الكربونية وإنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري، حيث زاد تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو، وهو ما أثر على أوروبا حيث جفت الأنهار وهو ما لم يحدث منذ 50 عاما.

وأضاف «النهري»، في مداخلة هاتفية ببرنامج اكسترا نيوز، مع الإعلامية دانا مدحت: «ما يحدث في أوروبا خطير، وخاصة ما يتعلق باحتراق الغابات في قارة أوروبا منذ عام 2001 حتى 2021، حيث احترقت ثلث المساحة تقريبا، وخطورة الأمر تكمن في أن الغابات رئة العالم».

تلف كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية

وحول تلف المحاصيل الزراعية، قال نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء إنه لا يوجد بدائل للغذاء الذي فقدته أوروبا، مشددًا على أن دورة الأساس أصبحت دورتين بعد ارتفاع درجات الحرارة وهو ما أضر بالإنتاجية: «لا بديل عن خفض درجات حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، وإلا سنفقد كل شيء بخطى متسارعة».

لا بديل عن الإنتاج الزراعي

وشدد، على أنه لا بديل عن الإنتاج الزراعي لأن الانخفاض فيه يمثل خطرا كبيرا على البشرية، مشددًا على أن قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ فرصة ذهبية لمصر، حيث منحتها مميزات عدة، مؤكدًا أن لهذه القمة بُعدًا سياسيًا: «معنى أن تستضيف مصر القمة بسرعة كبيرة أنّ العالم يعي جيدا أهمية دور مصر السياسي».

سياحة المؤتمرات

وأشار، إلى أن القمة ستكون مفيدة فيما يتعلق بسياحة المؤتمرات حيث سيقبل 30 ألف مشارك على مصر، وهو ما يمثل زيادة للدخل السياحي بمصر، بعدما تأثرت السياحة المصرية مؤخرا منذ اندلاع أزمة كورونا، كما ستستفيد مصر من الاستثمارات.