خامس العالم بالمصارعة الرومانية: سعادتي بالفوز لا توصف.. والمركز الأول هدفي

زغاريد وفرحة كبيرة انطلقت في منزل فارس محمد غالي، بطل المصارعة الرومانية، ابن محافظة كفر الشيخ، والذي فاز بالمركز الخامس في بطولة العالم للمصارعة الرومانية للشباب، والتي أقيمت في بلغاريا خلال الفترة من 13 حتى 22 أغسطس، وسط حفاوة كبيرة من جميع الأهل والأصدقاء والجيران بما حققه من إنجاز كبير يضاف إلى قائمة إنجازات المنتخب المصري للمصارعة الرومانية.

اختيار «فارس» لتمثيل مصر في بطولة العالم للمصارعة

وقال فارس غالي لـ«الوطن»، إنه تم اختياره لتمثيل مصر في بطولة العالم للمصارعة الرومانية للشباب والتي أقيمت في جمهورية بلغاريا، وذلك بعد انضمامه لصفوف منتخب مصر للمصارعة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك بمشاركة عشرات اللاعبين من مصر وعدد من دول العالم.

بدأ ممارسة المصارعة الرومانية منذ سن السادسة

وأوضح «غالي» أنه بدأ ممارسة رياضة المصارعة منذ أن كان في السادسة من عُمره، وكان لأسرته دورا كبيرا في تحقيق كل المراكز التي حصل عليها خلال مسيرته في المصارعة الرومانية، وعلى رأسهم والده الذي جعله يحب الرياضة، وهو أحد مدربيه، كما أن لديه 2 من أشقائه يمارسان رياضة المصارعة الرومانية أيضا.

«غالي» حصد عددا كبيرا من البطولات

وشارك «غالي» في أول بطولة للمصارعة الرومانية تحت سن 12 سنة، وحصل فيها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، ثم حصل على ثالث جمهورية في المرحلة الابتدائية والإعدادية، وثالث جمهورية تحت سن 17 سنة، ثم ثاني جمهورية مدارس في المرحلة الثانوية، وأول جمهورية شباب 3 مرات متتالية تحت سن 20 سنة، ثم أول كبار، وحصل على أول أفريقيا شباب وثالث أفريقيا كبار، كما شارك في بطولة العالم التي أُقيمت في روسيا في عام 2021 وحصل على المركز التاسع، إلى أن حصل مؤخراً على المركز الخامس على مستوى العالم في المصارعة الرومانية للشباب.

وذكر «غالي» أن الفضل يرجع بعد الله سبحانه وتعالى وأسرته إلى مدربيه في مركز شباب بيلا، وهم الكابتن ياسر عبد الرحمن صقر، ومحمد غالي، وأبو غنام حسن الرحماني، وأدهم نور الدين، والذين ساعدوه ووقفوا بجانبه حتى حقق الكثير من المراكز في جميع البطولات المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن الدكتور محمود السيد، السكرتير العام بالاتحاد المصري للمصارعة والمشرف الفني بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للمصارعة، والدكتور نبيل الشوربجي، مخطط الأحمال بمشروع المصارعة، كانا على تواصل دائم معه، وإنه تلقى التهنئة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لفوزه في بطولة العالم للمصارعة الرومانية للشباب.

«فارس»: أتمنى الحصول على المركز الأول

وعن أُمنيته، أضاف «غالي» أنه يتمنى أن يحصل على المركز الأول على مستوى العالم في المصارعة الرومانية، وأن يكون قدوة حسنة للشباب، مقدماً الشكر والتقدير لوالده ووالدته اللذين وضعاه على طريق الرياضة، موجهاً رسالة للشباب بأن يحرصوا على ممارسة الرياضة بصفة دائمة ومستمرة.

والد فارس: سعيد بفوزه.. وحريص على تشجيعه

من جانبه، عبّر الكابتن محمد غالي، مدرب المصارعة الرومانية بمركز شباب بيلا، ووالد «فارس»، عن بالغ سعادته بفوز نجله بالمركز الخامس على مستوى العالم في المصارعة الرومانية، مشيرا إلى أنه كان حريصا على تشجيع نجله على ممارسة الرياضة منذ الصغر، منوهاً أنه كان في بداية حياته مهتما برياضة كمال الأجسام ولكنه غير نشاطه الرياضي إلى رياضة المصارعة الرومانية من أجل نجله «فارس»، وحصل على دورات تدريبية في المصارعة حتى أصبح مدربا بمركز شباب بيلا بكفر الشيخ، كما قام بتشكيل فريقا من المصارعة الرومانية من أسرته ومن أبناء أشقائه وشقيقاته، داعيا إلى الاهتمام برياضة المصارعة الرومانية لأنها مصنع الأبطال.

كان لاعب مركز شباب بيلا فارس محمد غالي، سجل إنجازاً تاريخياً بحصوله على المركز الخامس وزن 82 كيلو، في منافسات بطولة العالم للمصارعة الرومانية للشباب والتي أقيمت في بلغاريا، بعد خوضه مباريات صعبة أمام أبطال العالم في اللعبة، بعد انضمامه لصفوف منتخب مصر للمصارعة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تكريم «فارس» من محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة

وكرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، فارس محمد غالي، الحاصل على المركز الخامس في منافسات بطولة العالم للمصارعة الرومانية التي أُقيمت في بلغاريا خلال الفترة من 13 حتى 22 أغسطس، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، مقدما التهنئة له ولأسرته، كما طالبه بمواصلة نشاطه الرياضي وحصد المراكز المتقدمة في المصارعة الرومانية خلال الفترة المقبلة.

كما كرّم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، «غالي»، حيث منحه ميدالية الجامعة ودرع الإدارة العامة لرعاية الشباب تقديرا لإنجازه، وتشجيعا له على مواصلة التميز الرياضي، وتقرر منحه رحلة مجانية إلى مدينة شرم الشيخ تقديرا لتفوقه الرياضي، مقدما التهنئة له، ومؤكدا أنه حقق إنجازا متميزا.

بطولة العالم للمصارعة في بلغاريا

وكانت بعثة المنتخب المصري للمصارعة الرومانية قد توجهت إلى بلغاريا، للمشاركة في منافسات بطولة العالم التي أقيمت في الفترة من 13 إلى 22 أغسطس الجاري.