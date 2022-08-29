«كوفيد 305» يعرض بمركز الهناجر غدا

يعرض مركز الهناجر في دار الأوبرا، في السادسة مساء غدٍ الثلاثاء، فيلم «كوفيد 305»، وهو من إخراج وتمثيل وسيناريو وحوار عريان سيدهم.

ويشارك في تمثيل الفيلم، إيمان مصطفى، وآمال رمزي، وإحسان تركرشا فؤاد، ورأفت المهندس، وناني المصري، وشادية يوسف، وهند سلامة، وعلي حسن، ومينا كامل، وباسم خلاف، ومينا أيمن، أندرو رياض، وماريان عادل، والطفل يحيى أحمد، وحنان حسني، والإعلامية رنا مكاوي، وهدير زرد، وقليلي أحمد، وأحمد العدل، ومدير التصوير فؤاد الورداني، وسامح الصياد، ومونتاج إيهاب أحمد، وموسيقى وليد سيف اليزل، ومساعد مخرج سناء محمود، وميكاب ارتيست نهى السهلاوي.

وتدور أحداث الفيلم، خلال فترة كورنا، إذ يتقدم البطل لخطبة البطلة، وترفضه لأنه فقير ويتحدى الصعاب بسبب هذا الرفض في حين أنّ العائلة كانت تردد خبطته على ابنة عمه، لكنه يحب الفتاة التي رفضته، وبعدها يصبح ثريًا بعد عملٍ وجهدٍ، ويتقدم مرة أخرى لحبيبته التي توافق على الخطبة والزواج، لكن يوم الفرح يأتي أحد الأقرباء من الخارج، ويكون حاملا لمرض كورونا وينقل الكوفيد للمعازيم، وتصاب العروس وتدخل المستشفى فهل ستشفى من كورونا وتتزوج أم لا؟ هذا ما سنعرفه من خلال مشاهدة الفيلم اليوم في دار الأوبرا.