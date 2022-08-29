آخر موعد للالتحاق بالجامعات الأهلية.. اعرف خطوات التقديم

ساعات قليلة ويتم غلق باب التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية 2022، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا هذا العام نظرًا لأنها تتسم بتوفير عدد من البرامج الدراسية المتميزة في مختلف المجالات المطلوبة بسوق العمل الداخلي والخارجي.

ويستمر التسجيل بتنسيق الجامعات الأهلية منذ عدة أيام، وذلك على مدار الـ24 ساعة إلكترونيًا كما تم فتح معامل الحاسب الآلي؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 ظهرًا يوميا.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، آخر موعد للتقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية.

آخر موعد للتقديم بالجامعات الأهلية

سيتم غلق باب التقديم بالجامعات الأهلية غدًا الثلاثاء الموافق 30 أغسطس.

خطوات التقديم للجامعات الأهلية

يتم الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

يتم الضغط على رابط التسجيل بالجامعات الأهلية.

وبعد ذلك يبدأ الطالب في تسجيل رغباته فى الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.

يقوم الطالب بطباعة الرغبات وإيصال التقديم.

ويتم التقديم في الجامعات الأهلية بـ12 جامعة جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية وهي كما يلي:

- جامعة أسيوط الأهلية.

- جامعة المنصورة الأهلية.

- جامعة المنيا الأهلية.

- جامعة المنوفية الأهلية.

- جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

- جامعة حلوان الأهلية.

- جامعة الزقازيق الأهلية.

- جامعة بنها الأهلية.

- جامعة جنوب الوادي الأهلية.

- جامعة الإسكندرية الأهلية.

- جامعة بني سويف الأهلية.

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

تنسيق الجامعات الأهلية

وجاءت الحدود الدنيا المقررة للقبول بتنسيق الجامعات الأهلية وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي كما يلي:

- الطب 82%.

- طب الأسنان 80%.

- العلاج الطبيعي 78%.

- الصيدلة 74%.

- الطب البيطري 70%.

- الهندسة 68%.

- علوم الحاسب 62%.