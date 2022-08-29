النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حريق مصنع قطن حلوان

نشب حريق مصنع قطن حلوان في الساعة الـ 12 ظهر اليوم الاثنين، داخل مصنع قطن بعزبة أبو راشد التابعة لمنطقة حلوان و أصيب على إثره 4 أشخاص باختناق من كثافة الدخان وتم نقلهم لأقرب مستشفى للعلاج اللازم، وتستعرض «الوطن» تفاصيل الحريق في السطور التالية.

حريق مصنع قطن حلوان

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد بنشوب حريق قطن حلوان، وعلى الفور انتقلت رجال المباحث والحماية المدنية لمكان الواقعة وتم الدفع بـ 3 سيارت إطفاء وسيارات إسعاف، وبالانتقال تبين إصابة 4 أشخاص باختناق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح، وتم فرض كردون أمني حول مكان الحريق للسيطرة عليه ومنع انتقال النيران للأماكن المجاورة.

عُقب سيجارة وراء اشتعال النيران

وأمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب نشوب حريق مصنع قطن حلوان، وبعمل الفحص والمعاينة تبين أن عُقب سيجارة لأحد العمال كان السبب وراء اشتعال النيران داخل المصنع، كما استمعت النيابة العامة لأقوال مالك المصنع وشهود العيان الذين تصادف وجودهم حال نشوب الحريق.