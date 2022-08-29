إصابة 11 شخصا بينهم أم وطفلاها في حادثي سير بالشرقية

أصيب 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي، بدائرة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، كما أصيبت أم وطفلاها في حادث آخر، إثر انقلاب سيارة على طريق «ههيا - الزقازيق»، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

انقلاب ميكروباص في العاشر من رمضان

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص أجرة على طريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، وهم «سلوى ا. ح» 23 سنة، مقيمة بمركز الحسينية، و«محمد ا.ا»، 24 سنة، مقيم بمركز فاقوس، و«شيماء ع. م»، 22 سنة، و«تغريد م. ا»، 27 سنة، و«آية ا. ع» 19 سنة، و«منار م»، 19 سنة، و«يوسف م.ع»، 19 سنة، و«محمد ي. م»، 22 سنة.

وتنوعت الإصابات ما بين بسيطة ومتوسطة، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

انقلاب سيارة ملاكي في ههيا

وفي الحادث الآخر، تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الواصل بين قريتي العدوة والمسلمين، التابعتين لمركز ههيا بمحافظة الشرقية.

وأسفر الحادث عن إصابة «شيماء السيد عبد الله حسيني»، 40 سنة، وطفليها «أحمد محمد فتحي حامد»، 14 سنة، وشقيقه «آسر»، 10 سنوات، ومقيمون بمركز ههيا.

وتم نقلهم لمستشفى ههيا المركزي لتلقي العلاج، كما تم تحرير المحضر اللازم.