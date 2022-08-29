الخطوات المطلوبة لتغيير محل الإقامة.. أبرزها عقد تمليك أو إيجار موثق

يبحث الكثيرون عن الخطوات المطلوبة لتغيير محل الإقامة فى بطاقة الرقم القومي الخاصة، خاصة إذا جرى تغيير السكن سواء كان المنزل إيجار أو تمليك.

وتستعرض« الوطن»، الخطوات المطلوبة لتغيير محل الإقامة للزوج والزوجة ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة..

خطوات تغيير محل الإقامة

عند التوجه لتغيير محل الإقامة لابد من اتباع عدد من الخطوات، أولها شراء استمارة البطاقة الشخصية من السجل المدني، وبعدها تقديم صورة من البطاقة مع الاطلاع على أصل البطاقة الشخصية.

وفى الخطوة التالية من خطوات تغيير محل الإقامة، لابد من العلم أن العقار الذي سيتم الترخيص عليه بعقد موثق في المحكمة أو الشهر العقاري، وفي حالة إذا ما كان العقد إيجار لابد من حضور المؤجر للتصديق على صحة التعاقد.

تغيير محل إقامة الزوجة

كما أنه فى حالة أذا كان المتقدم من الأقارب حتى الدرجة الرابعة في إقامة دائمة، أن يكون محل الإقامة المطلوب التغيير عليه ثابت في البطاقة الشخصية، كما أنه لابد من تقديم إيصال كهرباء أو غاز حديث أو تليفون أو مياه، أما عن تغيير الزوجة لمحل إقامتها فيتم تغيير محل إقامتها على محل إقامة زوجها ويتطلب ذلك صورة بطاقة الزوج لتغيير محل الإقامة الخاص بها.