جراحة في مستشفى بنها للأطفال تنقذ رضيعا ابتلع «حلق»

قال الدكتور محمود البرنس مدير مستشفى الأطفال التخصصي في بنها، إن حالة الطفل الرضيع عمر محمد الصياد طه، والذي جرى استخراج جسم معدني غريب «حلق» من المريء في جسمه، بدأ يتماثل للشفاء وحالته مستقرة، وتجري متابعته حاليا من خلال فريق طبي متميز، وذلك بعد نجاح فريق طبي من أطباء الجراحة والتخدير بالمستشفى.

تفاصيل حالة إبتلاع رضيع ببنها حلق

وأوضح الدكتور محمد متولي، رئيس الفريق الطبي ببنها التخصصي للأطفال، في تصريحات صحفية أن المستشفى استقبلت الطفل، وكان يعاني من ضيق التنفس وجرى حجزه بالمستشفى وعمل الفحوصات اللازمة، وتبين وجود جسم معدني داخل المرئ «حلق»، وجرى استخراجه، وتم العرض على والديه الذين أقروا بأن شقيقته الكبرى كانت تداعبه فبلع ذلك الجسم المعدني «حلق» منذ فترة.

أسرة طفل بنها تقدم الشكر للمستشفى

وقدمت أسرة الطفل الشكر للأطباء لإنقاذه بعد معاناة من الألم، بينما أشاد الدكتور محمود البرنس عباس مدير عام المستشفى بالمستوى المهاري للفريق الطبي، وحث الجميع على الاستمرار بتقديم خدمة طبية مميزة للجميع، مطالبًا أولياء الأمور بإبعاد كل ما هو من شأنه يهدد سلامه الأطفال من أمامهم.

ووجه محمد الصياد طه والد الطفل الرضيع البالغ من العمر 3 شهور الشكر لإدارة المستشفى وللفريق الطبي الذي نجح في استخراج الجسم المعدني.