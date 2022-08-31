حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 31-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الأسد من الشخصيات القوية بطبيعتها، فهو معروف بإخلاص شديد، ويمنح الشريك الحب، فهو عاطفي وصادق، قادر على التعبير عن مشاعره بشكل جيد، أما على المستوى العملي فأن قادر على اتخاذ على القرارات كما أننه معروف بقدرته على التنظيم والترتيب في حياته.

وفيما يلي، تنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، ينشر حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الأسد، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، اليوم تريد أن تكتشف العالم وتتزود بمعرفة الكثير، ولديك طموحات تستطيع أن تحققها إذا كنت واقعيا وحذرا.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تحصل على الحب والإعجاب ببساطة وتكسب رضا الجميع عنك.

مشاهير برج الأسد

من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج، الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، والفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.