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وزيرة الهجرة تعزي أسر ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل الليبية

كتب:

منة عبده
03:34 م | الثلاثاء 30 أغسطس 2022
وزيرة الهجرة

وزيرة الهجرة

قدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خالص تعازيها لأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم إثر غرق مركب هجرةٍ غير شرعية، قبالة السواحل الليبية.

وأكدت وزيرة الهجرة، أنّ الوزارة تتابع الأمر عن كثب، لحظةٍ بلحظة مع وزارة الخارجية، والسفير المصري في ليبيا، والقنصل العام في بني غازي، والذي يتابع عن قرب مع السلطات الليبية عملية انتشال جثامين الضحايا، وعملية البحث عن المفقودين.

وتابعت: «اطمأنّت وزارة الهجرة على وضع الناجين وتتابع أيضًا الوضع بالنسبة للمفقودين الجاري البحث عنهم حاليًا في ساحل مركز طلميثة، داعين الله عز وجل أن يتم العثور عليهم، وأن يلهم أسر الضحايا وذويهم الصبر السلوان».

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.