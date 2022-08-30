6 مشاهد تروي تفاصيل مقتل سائق «توك توك» على يد لصين.. سرقا مصدر رزقه

يجوب الصديقان الطرقات ويلهثان بحثًا عن فريسة للانقضاض عليها بعد مرورهما بضائقة مالية ألمت بهما الفترة الأخيرة، حتى وجدا ضالتهما أخيرا في شاب في بداية العقد الثاني من عمره يقود دراجة نارية «توك توك»، فخططا لسرقة مصدر رزقه رغما عنه، ولم يمانعا من ارتكاب جريمة قتل للحصول على غنيمتهما.

غياب المجني عليه عن منزله

يخرج «عصام. ح» يوميًا مودعًا والدته ساعيًا لكسب رزقه والإنفاق على والدته وأشقائه من عمله كسائق «توك توك»، وتودعه الأم منتظرة عودته نهاية اليوم ليطمئن قلبها، ولكن في أحد الأيام في شهر مايو الماضي خرج الابن وتأخر عن موعد رجوعه، فظلت تنتظره حتي يعود متمنية ألا يصيبه مكروه، ومع مرور الوقت حدّثها قلبها بأن مكروها قد أصابه.

جثة بها طعنات في مكان ناءٍ

طوال الليل تنتظر الأم فلذة كبدها حتي يعود لكن دون جدوي، وفي الصباح جاءها أحد الأشخاص يبلغها بالعثور على جثة ابنها في أحد الأماكن بمدينة بدر، لم تتحمل الأم الصدمة ومر شريط ذكرياتها معه أمام عينيها فأخذت تصرخ، وعلى الناحية الأخرى كانت الأجهزة الأمنية تقوم بدورها وتبحث عن الجناة الذين ذبحوا المجني عليه.

معاينة النيابة العامة للجثة

تعاين النيابة العامة جثة المجني عليه وبها عدة طعنات بالجسم والرقبة، ومُلقاة في أحد الأماكن النائية بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، وبفحص الكاميرات تبين أن شخصين استقلا الدراجة النارية معه، وبتتبع خط سيرهم وُجد أن آخر مكان كان هو الذي حدثت به الواقعة.

القبض على المتهمين

وأُعدت عدد من الأكمنة للمتهمين، وتم القبض عليهما، واعترفا بارتكابهما للجريمة بغرض سرقة الـ«توك توك» الخاص بالمجني عليه، لمرورهما بضائقة مالية في الفترة الأخيرة، وأثناء تمثيل الجريمة وقفت منهما النيابة على المشهد كاملًا، والذي كان عبارة عن مقاومة من الضحية وإصرار من المتهمين على التخلص منه.

تخطيط المتهمين للجريمة

اعترف المتهمان أنهما كان يخططان لسرقة أي شخص، واشتريا سلاحا أبيض «سكين» قبل تنفيذها، وما إن شاهدا المجني عليه حتى استقلا معه الـ«توك توك» في المقعد الخلفي، طالبين منه أن يذهب بهما إلى أحد الأماكن النائية، وما إن حانت الفرصة حتى طوقاه من عنقه من الخلف، ولكنه استطاع أن يفلت منهما فركضا وراءه وسدد له المتهم الأول طعنة في الظهر فأسقطه أرضًا.

لم يسلم المجني عليه من براثن المتهم الثاني الذي سدد له طعنة في جانبه الأيمن من البطن، ولكنه قاوم افتراسهما له فترجل من الدراجة، لكنهما لاحظا نهوضه فتوجها إليه سويًا وأمسكه المتهم الأول وسدد له الثاني عدة طعنات أودت بحياته وأسقطته جثة هامدة.

القتل العمد مقترنا بسرقة

انتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، ووجهت لهما تهمة القتل العمد مقترنا بالسرقة، وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، والتي قررت تأجيل جلستهما إلى يوم 24 أكتوبر المقبل لحضور المحامي مع المتهم الأول.

وصدر القرار برئاسة المستشار علي عرفان، وعضوية المستشارين أسامة محمد وخالد عبدالرحمن، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.

الرأي القانوني

وقال ياسر سيد أحمد المحامي والخبير القانوني، إنه في الحالة الخاصة باقتران جريمة السرقة بجريمة قتل، فإنه يجب البحث هنا في نص المادة 334 من قانون العقوبات، والتي نصت على فاعل هذه الجناية القتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأضاف الخبير القانوني، أنه إذا كان القصد من الجريمة التأهب لفعل جنحة، أو تسهيلها، أو ارتكابها بالفعل، أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب، أو التخلص من العقوبة فيُحكم بالإعدام أو الإشغال الشاقة المؤبدة، مشيرا إلى أن التشدد في عقوبة تلك الجرائم هدفه الحد منها وشعور المواطن بالأمن على نفسه وماله.