تصدع منزل مكون من 3 طوابق في القيسارية بأسيوط دون خسائر بشرية

شهدت منطقة القيسارية بمحافظة أسيوط، قبل قليل، تصدع وانهيار أجزاء في أحد المنازل، دون وقوع إصابات وخسائر في الأرواح، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، من مأمور قسم أول، يفيد تصدع أحد المنازل بمنطقة القيسارية، دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى فرض كردون أمني وفصل المرافق عن المكان، حماية لأرواح المارة، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

المنزل مكون من 3 طوابق

وأشارت المعاينة الأولية للمنزل أنه مكون من 3 طوابق، طابق أرضي وطابقين علويين، كما تبين أيضا وجود تصدعات عرضية وطولية، وعدم وجود خسائر بشرية، وجري فرض كردون أمني أمني حول المنزل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.