الدولار يواصل ارتفاعه عالميًا ويُسجل زيادة «قرشين» في البنوك المصرية

سجّل سعر الدولار أمام الجنيه، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا قدره قرشين، عما كانت عليه التعاملات الصباحية يوم أمس الثلاثاء، في البنوك المصرية، حيث وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 19.28 جنيه للبيع و19.17 جنيه للشراء، بينما كان سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك المشرق وبنك البركة هو الأقل من بين البنوك الأخرى، مسجلاً 19.24 جنيه للبيع و19.14 جنيه للشراء.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية

جاء سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك مصر إيران والبنك المصري لتنمية الصادرات عند 19.26 جنيه للبيع و19.23 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في المصرف المتحد والبنك العقاري المصري العربي والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي المتحد وبنك فيصل الإسلامي 19.26 جنيه للبيع و19.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء في بنك قطر الوطني وبنك كريدي أجريكول 19.26 جنيه للبيع و19.19 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك بلوم وبنك قناة السويس وبنك الكويت الوطني وبنك التنمية الصناعية وبنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني والمصرف العربي الدولي 19.26 جنيه للبيع و19.16 جنيه للشراء.

مؤشر الدولار عند 108.5 نقطة

عالمياً، استقر مؤشر الدولار بالقرب من 108.5 نقطة اليوم الأربعاء وكان في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية ثالثة على التوالي، مدعومة بتوقعات قوية بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة حتى يتراجع التضخم مرة أخرى ضمن الهدف.