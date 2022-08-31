5 قواعد مرورية يجب على قائدي المركبات الالتزام بها لضمان السلامة

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، والذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين تقريرا تلفزيونيا عن بعض القواعد وآداب المرور التي يجب الالتزام بها حتى لا نعرض حياتنا وحياة من حولنا على الطريق للخطر.

وشدد التقرير على قائدي المركبات بضرورة الالتزام ببعض التعليمات والقوانين المتعلقة بالسلامة، وأهمها الآتي:

1- على المشاة وقائدي المركبات الالتزام بقواعد وإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة على الطرق المختلفة.

2- لا يجوز ترك المركبات في الطريق العام بضمان عدم تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

3- يحظر قيادة أية مركبة حال تناول الخمر أو أية مواد مخدرة وإلا سُحبت رخصة قيادته إداريا لمدة تسعين يوما.

4- لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح في المركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

5- حال ارتكاب فعب مخالف للآداب العامة داخل المركبة تسحب رخصة القيادة ورخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يومًا.

خدمات المرور الإلكترونية المقدمة من خلال موقع النيابة العامة

ويقدم موقع النيابة العامة قائمة خدمات المرور الإلكترونية 2022 للمواطنين، وتتنوع خدمات المرور الإلكترونية المقدمة من خلال موقع النيابة العامة، كالآتي:

1 - الاستعلام عن مخالفات المرور على رخص المركبات.

2- الاستعلام عن مخالفات المرور على رخص القيادة.

3- الاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة.

4 - خدمات الدفع عند الاستلام.

5 - خدمات الدفع من خلال بطاقات الائتمان، بالإضافة إلى كروت ميزة الحكومية.

6 - خدمات تقديم التظلم من قيمة المخالفات المرورية المسجلة.

7 - خدمات متابعة حالة الطلبات التي جرى تقديمها سابقا على المخالفات.

8 - خدمات إلغاء الطلبات الإلكترونية.

9 - خدمة توصيل شهادة براءة الذمة.