تفاصيل الوفاة المفاجأة للممثلة تشارلبي دين كريك: مرض غير متوقع

حالة من الحزن يعيشها الوسط السينمائي العالمي، خلال الساعات الماضية، بعد الرحيل المفاجئ للممثلة الشابة تشارلبي دين كريك، عن عمر يناهز الـ32 عامًا، وذلك بسبب «مرض غير متوقع ومفاجئ»، وفقا لما أعلنه الممثل الرسمي لـ «دين كريك»، حسب شبكة «CNN» الإخبارية.

وكشف الممثل الرسمي لـ تشارلبي دين كريك أنَّ الوفاة حدثت يوم الاثنين في مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول المرض الذي تسبب في وفاتها.

من هي تشارلبي دين كريك؟

ولدت تشارلبي دين كريك في 5 فبراير 1990 في كيب تاون بجنوب أفريقيا، عملت في بداية حياتها كعارضة أزياء قبل أن تتجه إلى التمثيل، وشاركت في عدد من الأعمال منها المسلسل التلفزيوني «Black Lightning» على مدار موسمين، إضافة إلى أفلام منها «Don't Sleep»، و«Spud» و«Blood in the Water».

وبدأت تشارلبي دين كريك في الظهور كممثلة خلال السنوات الماضية، ولكن كان أبرز نجاحاتها المشاركة في فيلم «Triangle of Sadness» تأليف واخراج روبين أوستلوند، الذي حاز على السعفة الذهبية بالدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، مايو الماضي، وهو الفيلم الذي من المقرر عرضه في دور العرض السينمائي أكتوبر المقبل.

تشارلبي عن «Triangle of Sadness»: أفضل عمل في أصعب وقت بحياتي

وعبّرت «تشارلبي» عن سعادتها بالجائزة، إذ كتبت تدوينة عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «مبروك لعائلتنا أننا فعلنا ذلك» ووجهت رسالة للمخرج روبن أوستلوند «ممتنة لك للأبد لأنك وثقت بي لأكون جزء من عبقريتك»، وأوضحت أنها قضت أفضل عام في صنع هذا الفيلم خلال واحدة من أصعب الأوقات في حياتها، على حد تعبيرها.