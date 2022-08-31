مصرع 3 وإصابة 30 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق «الجلالة - السويس»

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرين في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل أعلى طريق «الجلالة - السويس»، وانتقل رجال الشرطة الى مكان الحادث، وتمّ نقل المصابين إلى المستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة لهم، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث تصادم

تلقت غرفة عمليات النجدة بالسويس بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق «الجلالة - السويس»، وانتقل رجال الشرطة والمرور وسيارات الإسعاف، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين بسبب الحادث، وتمّ نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم.

مناظرة الجثامين

كما انتقلت جهات التحقيق وناظرت جثامين المتوفين، وأمرت بنقلهم إلى مشرحة المستشفى، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة والاستماع إلى أقوال شهود العيان في مكان الحادث.