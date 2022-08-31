أفضل وقت للحصول على مصل الإنفلونزا.. حصن نفسك بـ200 جنيه

مع اقتراب نهاية فصل الصيف، وبداية فصل الخريف تكثر حالات حساسية الصدر والإنفلونزا وغيرها، مما يجعل البعض يبحث عن كيفية الحصول على المصل وأسعاره، والفئات المستحقه.

مصل الإنفلونزا

يتوافر تطعيم الإنفلونزا الرباعي بنوعين في جميع فروع المصل واللقاح، وفق ما أعلن عنه مصطفي حمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، موضحًا أن المتوفر حاليا هو الرباعي (QIV) quadrivalent vaccine والذي يتضمن 4 أنواع من الإنفلونزا المتوقع أن تسود في مصر خلال فصل الشتاء.

سعر لقاح الإنفلونزا

ويمكن الحصول على لقاح الإنفلونزا داخل أحد فروع المصل واللقاح المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ويكون سعره 190 جنيهًا مضاف اليها 10 جنيهات خدمة تطعيم.

لقاح الإنفلونزا للأطفال الرضع

ولأول مرة أعلنت فاكسيرا عن أن لقاح الإنفلونزا المتوفر حاليًا للأطفال الرضع من عمر 6 أشهر.

وبالنسبة للقاح الإنفلونزا للأطفال فأنه من عمر 6 أشهر وحتى عمر 9 سنوات، إذا كانت اللقاح يُعطي للمرة الأولى يحصل الطفل على جرعتين تفصل بينهم شهر، أما إذا كان قد حصل عليه سابقًا فأنه يُعطي جرعة واحده فقط، وفق الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في مركز المصل واللقاح.

أفضل موعد لتلقي جرعة لقاح الإنفلونزا

ويمكن الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي خلال أي وقت، لكن يفضل أن يكون مبكرًا قبل بداية فصل الشتاء.

وتكون جرعة اللقاح نصف مل تحقن في عضلة الفخذ الأمامية للأطفال أو في عضلة الكتف حسب عمر.

الفئات المستحقة للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية

وأكد الدكتور أحمد رمزي، أخصائي طب المناطق الحارة والأوبئة بكلية طب جامعة عين شمس، في تصريحات لـ«الوطن»، أن بعض الفئات يجب أن تحصل على لقاح الإنفلونزا سنويًا وهي كالاتي:

- كبار السن وخاصة من تخطوا عمر الـ65 عام.

- أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وحساسية الصدر.

- أصحاب المناعة الضعيفة «مرضى الانيميا، من خضعوا لجراحات استئصال الطحال أو زرع الأعضاء كالقوقعة».

- السيدات الحوامل

- العاملين بالمجال الصحي.